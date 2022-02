Qua e là qualche mascherina che butta a terra senza entusiasmo un pugnetto di coriandoli nel primo giorno di carnevale. A Rapallo, come in altri Comuni del Levante è anche giorno di “sbarazzo” che precede, venerdì prossimo, la fine dei saldi invernali. Il bilancio di queste vendite straordinarie non sembra entusiasmante. Forse vanno presentate in maniera migliore e con un’adesione collettiva. Esistono certamente esperti che saprebbero indicare formule più attraenti.