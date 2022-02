Senso unico alternato sul lungomare di Rapallo a partire dal piazza 4 Novembre. La misura, assieme all’eliminazione dio alcuni posteggi, per consentire i lavori di riqualificazione del golfo nella zona più vicina alla costa, con l’approfondimento delle “vie d’acqua” per consentire l’attracco di battelli e tender al molo dei vaporetti e al molo Duca degli Abruzzi; per un importo di circa 4.000.000.