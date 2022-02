Rapallo: la diga del porto Riva cresce, ecco le immagini - LevanteNews

I pontoni stanno allargando la base della diga del porto Riva con tetrapodi, elementi in cemento armato che si incastrano tra loro e garantiscono la tenuta. I massi che costituivano la massicciata della vecchia diga contribuiscono alla creazione della base che si allarga sul fondale per una larghezza di 15 metri. Intanto arrivano nuovi massi: da Bardiglio i più piccoli; da Brescia quelli più grandi. Come si vede dalle immagini si ricostruisce la massicciata.

La diga sarà alta più della precedente, raggiungerà i sette metri, per poter resistere anche a mareggiate della stessa violenza di quella che si abbatté sulla costa nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 con onde alte 10,30 metri.