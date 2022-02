Pallanuoto M/ Camogli ko a Bologna, gli emiliani vincono 10-4 - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Non è stato un ritorno in vasca felice per la Spazio Rari Nantes Camogli. I bianconeri, usciti non al meglio dalla sosta per l’incremento dei contagi, hanno affrontato in trasferta una delle squadre più forti del campionato. Beggiato e compagni hanno provato a fare male al Bologna. L’approccio è stato buono con il Camogli avanti due volte nei primi minuti di gioco, ma con il passare del tempo i padroni di casa si sono dimostrati più lucidi e brillanti, segnando con buona regolarità e creando un gap incolmabile. Il 10-4 finale riassume un pomeriggio che deve dare certamente degli spunti per cercare di reagire fin dalla prossima partita.

“In questo momento la differenza tra noi e loro sono esattamente questi sei gol di scarto“, commenta Mister Angelo Temellini, “Dal punto di vista dell’atteggiamento ci abbiamo provato, ma quando affronti squadre così preparate, se non ti presenti al meglio, perdi. Penso ancora fortemente che il destino sia nelle nostre mani: se da lunedì metteremo la testa sottacqua e inizieremo a lavorare con serietà e dedizione, con i nostri valori possiamo assolutamente dire la nostra, ma se ciò non accadrà non sarà facile mantenere le aspettative della vigilia. in questo momento ci manca freschezza e lucidità, il Covid ci ha fatto male sia sotto il profilo fisico che psicologico, ma tutti, o quasi, siamo nella stessa situazione. Gli alibi non ci appartengono, il risultato di Bologna è un risultato giusto. Adesso sta a noi, l’unica cura per tornare competitivi è lavorare, lavorare, lavorare“.