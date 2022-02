Nuoto/ Il Chiavari inizia alla grande, battuta la Roma Waterpolo - LevanteNews

Dal Chiavari Nuoto

Esordio positivo per Mister Dinu alla guida della prima squadra della Chiavari Nuoto. La giovane compagine verdeblu, grazie ad una buona prova collettiva, tra le mura di casa della Mario Ravera, porta a casa i primi 3 punti della stagione, superando agevolmente la Roma Waterpolo per 13-6.

I chiavaresi hanno giocato una partita a viso aperto, concentrati in difesa e senza timore in fase offensiva. Unica nota negativa in una giornata pressoché perfetta, il non poter essere supportati dalla tribuna dai propri tifosi, poichè attualmente gli spalti di Largo Pessagno sono inagibili per i lavori.

Prossimo appuntamento per la compagine chiavarese sarà sabato 19 febbraio in trasferta ad Acillia, contro la forte Villa York, che nella stagione passata è stata tra le finaliste ai playoff di serie B.

Chiavari Nuoto 13 – Roma Waperpolo 6

(3-0) (1-1) (5-1) (4-4)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante 1, Botto G 1, Pagliuchi, Botto S, Chiavaccini 4, Raineri 1, Romanengo 2, Greco 1, Sadovy 3, Dinu A. All. Dinu R.

Roma Waterpolo: Santoni, Di Palma, Musso, Rapuano, Piacentini, Cavallari, Del Nero, Di Basilio1, Di Prospero, Natalucci, Casciotta 2, Cimini 2, Di Bisceglia 1. All. Maccioni