Una telefonata al 112 per chiedere soccorso. Un’ambulanza si è così recata al porticciolo di Nervi per soccorrere una quindicenne ubriaca. Un gruppo di giovani che era in compagnia della ragazzina ha però cercato di ostacolare il soccorso, insultando e poi lanciando oggetti contro i soccorritori. Questi hanno comunque recuperato l’adolescente trasportandola al pronto soccorso del San Martino.