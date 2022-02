Neirone: tetto a fuoco, inquilini evacuati; tre squadre limitano i danni - LevanteNews

Allarme questa mattina alle 5.30 in località Lazzeruole a San Marco d’Urri, frazione di Neirone in alta Fontanabuona. Il tetto di una villa stava andando a fuoco. Due squadre dei vigili del fuoco sono partite da Genova ed una da Chiavari. Gli inquilini lasciavano l’abitazione mentre sul posto si recava anche, per qualsiasi eventualità, un’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna. Non si sono tuttavia registrate né intossicazioni, ustioni o persone ferite. I vigili del fuoco hanno rapidamente circoscritto le fiamme e limitati i danni. Alle 7 si sta bonificando il tetto mentre i periti stanno valutando se gli abitanti possono rientrare in casa; come appare probabile. L’incendio potrebbe avere avuto origine dalla canna fumaria, sporca o surriscaldata; ma al momento è solo un’ipotesi.