Il mutualismo di coppia - LevanteNews

Il grado di attenzione sentimentale che gli individui si dedicano reciprocamente, per dato statistico, può misurarsi col criterio della necessità, laddove costituisce un mezzo per esaudire bisogni, non un fine in sé.

Esteso ad ogni ambito relazionale, il tipo di attenzione riservata all’interlocutore non tarda a sostanziarsi nell’esigenza di colmare vuoti, nel sopperire a contingenti stati di necessità.

Spacciare la premessa come provocatoria insinuazione non sottrae alla realtà e al subirne la prassi. Detto fatto, tale presupposto, infido e delusorio, si incista in una ragione quotidiana che rincorre l’utilità e cerca compensazioni.

Cosicché, il presupposto della strumentalità, quando cala come una scure anche sulle dinamiche affettive, non deve stupire più di tanto. Né deve stupire che ciò lasci inalterato il contesto.

Tanto più per il fatto che il coinvolgimento in una relazione mendìca inibisce una visione sufficientemente lucida delle circostanze, nella misura in cui viene più facilmente riconosciuta ad una visione esterna, indiretta.

Ciò spiega la “regola della distanza”, essenziale per comprendere l’insieme rispetto ad una singola parte, similmente alla distanza giusta da cui si osserva un dipinto.

Non vi è dubbio che il bisogno crea le condizioni del suo soddisfacimento. Infatti, la funzione-stampella è una prerogativa statistica presente in molte relazioni affettive, laddove personalizza il fenomeno del mutualismo animale.

A latere, la sovrastima dell’altro trova fondamento nella sottostima di sé. In tal senso la pretesa qualità assegnata ad un rapporto e/o ad un soggetto potrà reggere nel tempo solo in nome di tale falsata percezione: “per una donna innamorata anche un asino appare un genio”, scomodando A. Cechov.

Il bisogno traduce la relazione come una forma di mutua assistenza, un ombrello interiore sotto il quale trovare riparo, una stampella con cui sostenersi a turno, arrivando all’ eloquente titolo “Incompatibili e indivisibili” di un’Orietta Berti datata 1999.

In sintesi, il destino di un legame sentimentale si compie anche in nome della complementarietà dei componenti, stante che questo tipo di “legame è così pesante che per sopportarlo ci vogliono due persone, talvolta tre”, scomodando l’ irriverente A. Dumas.