Cinque Terre: "Finalmente la politica si è accorta di un problema, la depurazione" - LevanteNews

Dalla Comunità Marinara Cinque Terre

Noi di Comunità Marinara Cinque Terre CM5T siamo impegnati da anni nel chiedere un vero ed efficace trattamento

delle acque reflue che interessi tutto il comprensorio delle Cinqueterre. In queste ultime settimane, con cadenza giornaliera, sulla stampa si susseguono articoli riguardanti il problema. E’ palese ormai: tutti ora, con colpevole ritardo, hanno forse finalmente preso coscienza del grave problema non più rinviabile che investe l’ambiente, l’immagine e l’economia delle Cinqueterre. Questa nuova improvvisa e folgorante illuminazione pare abbia colpito anche la politica tutta, compresi i vertici delle varie amministrazioni coinvolte (ATO, Provincia ecc..), che sino a pochissimo tempo fa, sembravano non vedere il problema, o cercavano vanamente di minimizzarlo. Ora, grazie l’incessante lavoro di denuncia di CM5T e alla forte e convinta presa di posizione del presidente del Parco Donatella Bianchi, pare che tutte le parti in causa stiano lavorando per superare definitivamente il problema. EUREKA!!!

È altresì chiaro che l’argomento “depurazione acque nelle Cinqueterre” stia divenendo spunto di forte scontro nella

imminente campagna elettorale che riguarderà il comune di La Spezia. CM5T, non parteciperà a questa spicciola polemica: le eventuali “colpe” di questa situazione sono note e analizzabili da tutti. Pertanto, lasciamo ai tecnici e alla politica (quella con la P maiuscola) la responsabilità delle scelte progettuali. A noi interessa il raggiungimento del traguardo finale, al quale auspichiamo si possa giungere il prima possibile. Sarebbe gravissimo, imperdonabile, che spenti i fari della campagna elettorale, il problema depurazione tornasse nell’oblio, rischiando di perdere i finanziamenti di cui al PNRR. Chiediamo inoltre, che i sistemi di trattamento delle acque reflue, attualmente in uso, funzionino al meglio sino al raggiungimento dell’agognato traguardo. È ora che al decantato “Paradiso delle Cinqueterre” venga riservato il rispetto dovuto.