Chiavari: mistero via Bontà, domani conferenza dei servizi - LevanteNews

Comunicato stampa dei consiglieri comunali di Chiavari Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Pasuali “Lino” Cama

Oggetto: ex area Rissauto

A seguito di un accesso agli atti, in riferimento alla pratica Rissauto di via Bontà, siamo venuti a conoscenza di alcuni fatti importanti e abbastanza inaspettati e clamorosi !

Il primo è che per lunedì 14 febbraio è stata indetta una Conferenza dei Servizi per l’approvazione “del documento di analisi di rischio “relativo alla bonifica ambientale a seguito della campagna di monitoraggio del 21/12/2021, presentata dalla proprietà, Soc. Liguria Immobiliare.

Nella convocazione del Dirigente dell’ufficio Ambiente viene chiesto all’ufficio urbanistica del Comune di Chiavari, di esprimere il parere di competenza in materia urbanistica ed edilizia tenuto conto che l’analisi del rischio è stata elaborata considerando la destinazione del sito di tipo residenziale.

Ci domandiamo è in corso un nuovo progetto?

Oppure è sempre quello che prevede un edificio di sette piani alto circa 27 metri, una superficie utile abitabile di circa 3400 metri quadrati con 38 alloggi?

Inoltre ci domandiamo se la monetizzazione di circa un milione di euro (1.008.740) per la realizzazione di nuovi standard urbanistici sarà confermata?

Quindi non prevedendo il rapporto 1a1, dove ad ogni metro quadro di superficie utile (abitativa), deve corrispondere un metro quadro di area a standard a servizi (verde e parcheggi pubblici) nella zona d’intervento?

Vogliamo inoltre ricordare che la monetizzazione per nuovi standard urbanistici, era stata stabilita nella Delibera di Giunta Comunale n.95 del 28 maggio 2021 su iniziativa del defunto Sindaco Di Capua dove veniva anche concessa la possibilità della rateizzazione in quattro rate di circa 250.000 euro, con il pagamento della prima entro il 30 giugno 2021.

Pagamento che non era stato effettuato in tale data, come era stato dichiarato nel Consiglio Comunale del 29 luglio 2021 e pertanto, non rispettando gli impegni da parte della proprietà, lo stesso Sindaco Di Capua aveva dichiarato pubblicamente che la pratica era da considerarsi decaduta.

Come minoranza, avevamo contestato sia in Commissione del 30 giugno, che nei Consigli Comunali del 29 luglio e 9 settembre 2021, anche supportati da un parere del Dirigente in materia Urbanistica della Regione, come la somma della monetizzazione venisse impegnata per lavorazioni che non erano “nuovi standard urbanistici (verde e parcheggi pubblici), come la normativa prevede.

Le dichiarazioni pubbliche dell’Amministrazione Comunale ci avevano indotto a pensare che l’intervento edilizio in via Bontà fosse sospeso e la pratica azzerata. Ma non era così!

Non solo, nella documentazione esaminata c’è una lettera datata 20 luglio 2021 (quindi precedente al Consiglio Comunale nel quale l’allora Sindaco dichiarava quanto detto in precedenza!!!) nella quale la proprietà, la Soc. Liguria Immobiliare, richiedeva il permesso di costruire dove confida ” … confidando nella buona disponibilità dell’Amministrazione Comunale a rinnovare il beneficio della rateizzazione visto anche i recentissimi buoni rapporti che hanno portato la nostra famiglia a concedere per un altro lungo periodo l’ area adiacente lo stadio in comodato gratuito alla città “.

La trattativa per l’area a parcheggio dietro lo stadio, come era apparso da notizie giornalistiche, era stata svolta, sempre nelle sue molteplici facenti funzioni, dal Presidente del Consiglio Antonio Segalerba?

Anche qui a suo tempo sempre durante il Consiglio Comunale del 29 luglio u.s. era stata data comunicazione che la proprietà di via Bontà e dell’area dietro il campo sportivo di via Gastaldi fossero di due società diverse.

Ma guarda caso appartenenti alla stessa famiglia !!!

Per quanto siamo venuti a conoscenza e per le forti perplessità che continuiamo ad avere in merito a questo intervento edilizio presenteremo una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale.