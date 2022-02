Chiavari: "L'enigma della diga Perfigli e di 38 appartamenti" - LevanteNews

Da Davide Grillo, candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle

In data 2/11 scrivevo in un comunicato stampa: “Mi stupisce il fatto che non sappia che le società “Immobiliare Scogli di Bacezza srl” proprietaria del terreno antistante lo Stadio e la società “Liguria Immobiliare srl” proprietaria dell’area Rissauto e del terreno dove si è costituito il cantiere della Diga Perfigli facciano capo alla stessa persona, effettivamente sono 2 entità giuridiche distinte però facenti capo agli stessi soci.”

Oggi siamo ancora alle prese con questa vicenda, riepilogo per chi legge.

Le due società sopra citate sono al centro di una intricata serie di pratiche edilizie che sembrano essere collegate:

Diga Perfigli: terreno concesso per apertura del cantiere di proprietà di Liguria Immobiliare.

Terreno antistante stadio: di proprietà della società Immobiliare Scogli di Bacezza srl

Area Rissauto: di proprietà della società Liguria Immobiliare.

Se verrà costruita la Diga Perfigli, il terreno antistante lo Stadio diventerà edificabile come da accordo siglato con il comune.

Avanti Chiavari affida a post Facebook la notizia degli imminenti lavori che verranno svolti per sistemare il parcheggio dallo stadio ma si dimentica di dire che il contratto cita questa frase: “Nel caso sopraggiungessero, in relazione ad eventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Entella, le condizioni per un intervento di edilizia privata sull’area in oggetto……..” (allego stralcio del contratto ottenuto facendo richiesta di accesso agli atti), che sbadati.

Nell’area ex Rissauto ne abbiamo viste di tutte i colori a partire dagli oneri urbanistici non versati alla ricomparsa improvvisa del progetto, ma non è che l’inizio dei lavori sulla piana dell’Entella hanno sbloccato qualche interesse?

Da una amministrazione che si dichiara attenta al verde ci aspettiamo che faccia rispettare il principio che prevede il rapporto 1 a 1, dove ad ogni metro quadro di superficie utile (abitativa), deve corrispondere un metro quadro di area a standard a servizi (verde e parcheggi pubblici) nella zona d’intervento ed invece no, incassa soldi a beneficio di cemento, tanto cemento in più.

Chiavari non ha bisogno di soldi ha bisogno di verde, di vivibilità e di meno traffico.

Partecipattiva è d’accordo con questo consumo di suolo?

Servono altri 38 appartamenti in centro?

Il nostro programma prevede cemento 0 ed incentivi per chi recupera e restaura.