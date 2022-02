Chiavari: il cordoglio di Forza Italia per la morte di Tino Puri - LevanteNews

Da Mariagrazia Oliva (Presidente Club “Forza Silvio” Chiavari) e Silvia Garibaldi (Commissario cittadino Forza Italia Chiavari)

“Il Club Forza Silvio di Chiavari, il Coordinamento cittadino di Forza Italia e di Azzurro Donna Chiavari esprimono sentite condoglianze alla famiglia Puri per la scomparsa del caro amico e militante Tino”. Così la presidente del Club Mariagrazia Oliva e la commissaria cittadina Silvia Garibaldi hanno voluto rappresentare il cordoglio dei forzisti chiavaresi. Il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, gli on. Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, il commissario provinciale Giorgio Tasso, la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Alice Dotta, il portavoce del coordinamento regionale Gianteo Bordero e tutti i militanti e dirigenti di Forza Italia Chiavari e del Club “Forza Silvio” si uniscono alla espressione di cordoglio.