Calcio/ Samp punita da Leao: il Milan vince 1-0 - LevanteNews

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani, Murru; Conti, Rincon, Candreva, Thorsby; Sensi, Caputo. All. Giampaolo.

Un gol di Leao al 7’ del primo tempo condanna la Sampdoria alla seconda sconfitta esterna consecutiva. Giampaolo senza Gabbiadini e Giovinco ancora non in condizione, si affida con Sensi a supporto di Caputo. In difesa, a supporto di Falcone, spazio a Bereszynski, Colley, Magnani e Murru. A centrocampo Conti, Rincon, Candreva e Thorsby.

Pronti e via e al primo affondo il Milan trova il gol: lancio lungo di Maignan, palla a Leao che si libera di Bereszynski e infila Falcone all’angolino. La Sampdoria, nonostante lo svantaggio, resta in partita senza però creare pericoli alla difesa del Milan. Sono i padroni di casa al 44’ ad avere l’occasione per raddoppiare ma Falcone con una mano respinge il sinistro di Messias.

Nella ripresa il Milan attacca alla ricerca del gol per blindare il risultato ma sulla sua strada c’è Falcone, uno dei migliori dei suoi, che prima dice no a una mezza girata di Giroud e poi si ripete prima sul colpo di testa del francese e poi di Romagnoli. Giampaolo nonostante i cambi (Vieira, Augello, Ekdal, Sabiri al posto di Murru, Candreva, Thorsby e Conti) non riesce quasi mai a fare male al Milan complice la difesa attenta dei padroni di casa. Al 93’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: i blucerchiati devono ripartire dalle ultime due gare per fare punti sabato contro l’Empoli e staccare ulteriormente il terzultimo posto.