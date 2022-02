Calcio/ Genoa, un punto che serve a poco: 1-1 contro la Salernitana - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Yeboah, Portanova, Ekuban; Destro. All. Blessin.

Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Bonazzoli; Djuric. All. Colantuono.

Un punto che serve a poco e che allontana sempre di più il Genoa dalla salvezza: al Ferraris contro la Salernitana finisce 1-1 con i gol realizzati da Destro e Bonazzoli. Blessin, che perde Amiri per un problema intestinale, si affida ancora al 4-3-3 con Hefti, Vanheusden, Maksimovic e Vasquez a difesa della porta di Sirigu. A centrocampo Badelj e Sturaro, mentre dietro a Destro il trio Yeboah, Portanova ed Ekuban.

Al 6’ la Salernitana ci prova con Radovanovic ma Sirigu è bravo a distendersi. All’11 Portanova servito da Destro infila Sepe ma il centrocampista è in fuorigioco. Il Genoa ci prova a testa bassa e al 32’ trova il vantaggio: Ekuban sulla destra sfrutta un errore di Dragusin e mette un bel pallone in area che Destro infila in porta di piatto. Il Genoa ci crede e al 38’ rischia di raddoppiare ma il tiro di Hefti viene ribattuto da un compagno. Al 46’ Destro in girata calcia debolmente e Sepe fa sua la sfera. Al 47’ però la Salernitana riesce a penetrare nelle maglie del Genoa e a trovare l’1-1: Bonazzoli riceve da Djuric, si libera del suo marcatore e infila Sirigu. Si chiude qui il primo tempo.

Nella ripresa episodio dubbio nell’area di rigore della Salernitana: al 53’ Destro viene trattenuto da Dragusin al momento del tiro e calcia debolmente. Proteste dell’attaccante del Genoa ma l’arbitro fa proseguire. Blessin prova a cambiare per dare vivacità alla manovra: dentro Cambiaso, Rovella, Gudmundsson, Melegoni e Piccoli al posto di Vasquez, Portanova, Destro, Yeboah e Badelj ma la musica non cambia perché i rossoblu faticano a creare occasioni nitide da gol per portare a casa la vittoria. Nel recupero non succede più nulla e l’arbitro al 93’ fischia la fine. Per il Genoa zero vittorie ancora in campionato e una classifica sempre più drammatica. Domenica alle 15 altra sfida salvezza al Penzo contro il Venezia autore del successo contro il Torino.