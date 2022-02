Vernazza: covid, nessun caso nel Paese - LevanteNews

Dal comune di Vernazza

Si informa la cittadinanza che l’ Asl di La Spezia, Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica, in data odierna ci ha comunicato:

⁃ 0 casi di positività al Covid19 nel paese di Vernazza

⁃ 1 caso di positività al Covid19 nel paese di Corniglia

⁃ 2 casi di positività in isolamento fuori comune

L’Amministrazione Comunale è in stretto contatto con gli organi sanitari di Igiene Pubblica e le Autorità preposte al controllo. La situazione è costantemente monitorata e sorvegliata da personale sanitario competente.