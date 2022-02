A Sestri Levante, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di indagini scaturite da alcuni furti su auto in sosta avvenuti lo scorso mese di dicembre 2021, hanno denunciato per il reato di furto aggravato in concorso un 25enne ed un 45enne, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. I due sono stati identificati mediante una serie di accertamenti iniziati con la visione del sistema di video sorveglianza cittadino.