Santa: bus gratis over 70, city pass richiesto dal 20% degli aventi diritto - LevanteNews

Da Ufficio Comunicazione Santa Margherita Ligure

Ottimo riscontro per l’iniziativa intrapresa dal Comune di Santa Margherita Ligure grazie alla quale, per tutto il 2022, i cittadini sammargheritesi dai 70 anni in su potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici di Amt dell’area metropolitana di Genova, tranne che su quelli che circolano all’interno del capoluogo ligure (che comunque si potrà raggiungere gratuitamente).

All’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure sono infatti già pervenute dai cittadini più di 400 richieste (circa il 20% degli aventi diritto) di CityPass, ovvero l’apposito documento di Amt che dà diritto alla gratuità del servizio.

Per ottenere l’agevolazione occorre infatti compilare un apposito modulo, che il Comune di Santa Margherita Ligure ha provveduto a spedire a casa a tutti gli aventi diritto, ma che è anche disponibile sul sito istituzionale dell’ente al seguente link https://comunesml.it/sammargheritesi-over-70-gratis-sui-mezzi-amt/. Una volta compilato, il modulo va consegnato all’Ufficio Protocollo al pian terreno del municipio di piazza Mazzini, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

In attesa di ricevere il CityPass da Amt, tutti i cittadini sammargheritesi dai 70 anni in su possono comunque già usufruire gratuitamente del servizio esibendo la copia del modulo presentato all’Ufficio Protocollo del Comune restituita dall’ufficio stesso.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Clienti Amt, telefonando al numero 848 000 030, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.30.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «Sono lieto che l’iniziativa abbia suscitato tanto interesse tra i cittadini e mi auguro che ciò possa essere un aiuto concreto per la loro quotidianità e socialità. Ringrazio l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Comunicazione per l’impegno nel portare avanti operativamente il servizio».