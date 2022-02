Roghi: prevenzione Antincendio Boschivo, 45 volontari a disposizione - LevanteNews

Siccità, vento e una giornata che invitava alle escursioni. Così i Volontari, su invito dai Vigili del fuoco, sono rimasti a disposizione tutto il giorno per intervenire nel malaugurato caso di incendi boschivi . Al tramonto fortunatamente nessun intervento. Anche se i piromani sono anche vigliacchi; spesso agiscono dopo il tramonto (vedi sul monte Ramaceto) perché sanno perfettamente che durante la notte spegnere i roghi è difficile e pericoloso.

Dal Coordinamento Provinciale Volontari Prevenzione Antincendio Boschivo

Su invito della Sala Operativa Provinciale (SOP) dei Vigili del Fuoco diramato nella tarda mattinata, sono 45 i Volontari già preallertati in queste ore nella provincia di Genova per effettuare turni di monitoraggio sul territorio ed organizzare Squadre Pronte a Partire che, presenti presso le sedi delle organizzazioni, sono in grado di attivarsi operativamente in pochi minuti.

Il servizio rientra nell’ambito delle attività di prevenzione atte ad arginare la piaga degli incendi boschivi che nelle ultime settimane ha messo a dura prova il territorio ligure.

Va evidenziato il grande impegno dei volontari che, per il bene comune, si trovano spesso a dover sacrificare i propri affetti ed il proprio tempo libero.

Un impegno che i volontari vivono come una missione, con la visione di preservare per le generazioni future il grande patrimonio naturale e culturale della nostra Liguria.