Recco: "Presidente di tutti con lo sguardo rivolto al trasporto pubblico" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nel report di metà mandato il sindaco Gandolfo descrive le attività seguite dal presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini. Il presidente del Consiglio Comunale ha ricevuto dal sindaco Gandolfo la delega relativa al trasporto pubblico locale, occupandosi in particolare del progetto di trasformazione del capolinea autobus sotto l’arcata del ponte ferroviario. “Ringrazio il presidente Badalini – sottolinea il sindaco Gandolfo – per il costante impegno, non solo nella gestione dell’Assemblea ma anche nel coordinamento delle Commissioni tematiche, che l’Amministrazione ha istituito nel corso di questo mandato, fino ai rapporti mantenuti con Amt (prima Atp), soprattutto nel periodo in cui si sono acuite le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Con l’organizzazione e il coordinamento del presidente Badalini è stato, inoltre possibile proseguire nei lavori dell’assemblea cittadina con le modalità telematiche mantenendo attivo anche il lavoro delle Commissioni Consiliari”.

Di seguito i temi specifici seguiti dal presidente Badalini:

– presidente delle Commissioni consiliari speciali: Abbattimento Barriere e Affari Istituzionali;

– coordinamento del gruppo di lavoro formato dagli amministratori del Golfo Paradiso per il progetto dedicato al brand “Golfo Paradiso Portofino Vetta” per proporre un’offerta turistica variegata, organizzazione di eventi e promozione delle diverse eccellenze offerte dai territori;

– varo del “Regolamento per la disciplina dei social network istituzionali”, per agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e la gestione degli stessi;

– nuovo regolamento che disciplina competenze e formazione del Consiglio comunale dei Ragazzi, strumento di partecipazione giovanile che è stato uniformato il più possibile al regolamento dell’organo collegiale locale e allo statuto della città;

– progetto di sistemazione del terminal Tpl trasporto pubblico locale, a seguito dei lavori alla sottoarcata ferroviaria con la razionalizzazione degli stalli, sistemazione delle aree di attesa e dei marciapiedi. Prima sistemazione dell’area, propedeutica agli interventi ricompresi nel progetto di collegamento tra il terminal dei bus e la stazione ferroviaria inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Città Metropolitana e finanziato dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti;

– riapertura del “Punto Inps” di Recco dopo le limitazioni legate allo stato di emergenza Covid, che conserva l’ubicazione all’interno della Casa comunale, questa volta al piano terreno, per facilitare l’accesso ai servizi da parte dei numerosi utenti dell’Istituto.

Nel corso della gestione il Presidente ha coordinato lo svolgimento di 32 sedute del Consiglio, sia in presenza sia in remoto disciplinando altresì, con apposito decreto, le modalità per lo svolgimento delle sedute on-line a causa della pandemia.

Sono state approvate 167 deliberazioni complessive, di cui 18 mozioni ed è stata seguita, tramite gli uffici dipendenti dalla Presidenza, la predisposizione delle risposte a 8 interrogazioni in Consiglio.