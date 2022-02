Recco: "La gestione della pandemia, un grande impegno" - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

A metà mandato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo fa il bilancio delle attività realizzate in materia sanitaria in tempi di pandemia.Il Comune di Recco è stato l’unico Comune ligure sopra i 5.000 abitanti e il primo in Italia a prendere in carico le prenotazioni per i vaccini agli over 80, normalmente gestite dai Cup, grazie al prezioso lavoro dei propri dipendenti che, a turno, si sono messi a disposizione di quella parte della comunità più fragile.

“L’Asl 3 aveva individuato l’ex ospedale Sant’Antonio come hub per dare impulso alla campagna vaccinale nel Golfo Paradiso – chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo – noi, per l’occasione avevamo adottato, un modello virtuoso, concordato con Anci e Asl, affiancandoci ai centri di prenotazione sociosanitaria e mettendo in moto la macchina organizzativa basata sulla collaborazione con il mondo del volontariato e delle pubblica assistenza, rendendo più celeri tutte le procedure di prenotazione del vaccino e garantendo la possibilità di vaccinazione a Recco a tutti gli over 80 del territorio. Il mio sentito ringraziamento va a tutto il personale comunale, alla pubblica assistenza Croce Verde e a tutti i volontari dei diversi gruppi che con la loro disponibilità hanno reso possibile attivare e mantenere questi importanti servizi sul territorio di Recco”

Campagna vaccinale

– individuato l’ex ospedale come centro territoriale per la campagna vaccinale;

– a disposizione un numero telefonico dedicato per prenotare le vaccinazioni per gli over 80 interamente organizzato e gestito dai dipendenti comunali, che fornivano giorno per giorno l’agenda vaccinale ad Asl 3 per la somministrazione del vaccino;

– gestione della sicurezza e del distanziamento con volontari per garantire gli accessi alla struttura vaccinale;

– somministrazione di 60 dosi giornaliere di vaccino dal 23 febbraio fino al 16 aprile 2021 (270 a settimana);

– gestione della seconda fase della campagna vaccinale (seconde dosi), fino al 10 maggio 2021;

– gestione della sicurezza e del distanziamento con stewards e volontari presso il centro tamponi gratuito allestito da Asl 3 presso la Casa della Salute, ex ospedale S. Antonio;

– mini-hub allestito in collaborazione con la Farmacia Savio all’interno della sala polivalente e della Biblioteca civica con quattro linee vaccinali e la possibilità di somministrare fino a 120 dosi ogni giorno, da dicembre 2021 ed ancora in corso a febbraio 2022. Gestione della sicurezza e del distanziamento con stewards appositamente formati;

– supporto logistico per il centro tamponi della Farmacia Savio, con organizzazione degli spazi esterni con stewards appositamente formati.