RASSEGNA STAMPA: "All'aperto senza mascherina, ma noi la indossiamo" - LevanteNews

Oggi, sabato 12 febbraio, auguri a Saturnino. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Al morto non si deve fare torto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.

Pianeta covid: Ieri in Asl 4 ancora 215 nuovi contagi”; “Via le mascherine all’aperto, ma noi le temiamo ancora”. Scuola: “No alla seconda prova della maturità”; “La sindaca alla media Alpi intervistata dai ragazzi”; Lo sfogo di un docente Regole fuori dalla realtà”; “Comprensivo Rapallo, i genitori dicono grazie alla scuola” .

Sestri Levante: salute mentale e disagio giovanile, la sindaca chiede un tavolo per dare risposte certe. Sestri Levante: nasce il portale eventi. Sestri Levante: stasera all’Annunziata con Francesco Puppi e Davide Grazielli. Cogorno: a maggio festa per le coppie inossidabili. Chiavari: Asl 4: in un anno 63 aggressioni a sanitari, un terzo finisce a calci e pugni. Chiavari: caso Ferden, la Prefettura assolve, l’iter non ha irregolarità”. Leivi: via Gazzo, parte la sistemazione, nel 2024 morirono due persone.

Rapallo: opere pubbliche, ridefinito il programma. Portofino: Caleo spara a zero sul parco. Portofino: caso ascensori, a giorni la decisione del giudice. Portofino: la visita di Mary Leaf.

Recco: domenica mercatino degli hobbisti

Ne dice addio a Gianluigi Alzona.