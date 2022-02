Rapallo: lutto tra i massari, è morto Alfredo Solari - LevanteNews

Lo chiamavano familiarmente “polvere”; polvere da sparo naturalmente. Alfredo Solari (a sinistra nella foto), non apparteneva a nessuno Sestiere. Ma era sempre presente, specialmente alla sparata del Panegirico, a dare una mano. Quella per i fuochi artificiali e le sparate era la sua grande passione.

Tra le testimonianze di cordoglio quella del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che scrive: “Rapallo oggi subisce una grave perdita. Ho appena appreso della scomparsa del caro Amico Alfredo Solari conosciuto da tutti come “Ü pue”. Lo ricordo con piacere sempre presente in ogni Sparata del Panegirico insieme a tutti i Massari dei Sestieri e in moltissime feste patronali. In rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale mi stringo attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari.