Rapallo: il caro energia costerà al Comune oltre 400.000 euro - LevanteNews

Fatti i conti, il caro energia costerà al Comune di Rapallo oltre 400.000 euro all’anno. Un problema che richiederà risparmi in altri settori. Considerato che le spese generali non si possono toccare e neppure l’assistenza sociale o dei lavori pubblici, a farne le spese sarà probabilmente il settore della promozione turistica, considerato anche – a nostro avviso – che le iniziative assunte dall’assessorato al turismo lo scorso anno, non hanno ottenuto i risultati sperati; primo fra tutti il premio alla donna scrittrice. All’assessore al bilancio Antonella Aonzo il difficile compito di dire no e far quadrare i conti.