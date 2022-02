Pallanuoto M/ Il Bogliasco fatica ma espugna la vasca di Bologna - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Fatica ma vince ancora il Bogliasco di Daniele Magalotti. Nel recupero della settima giornata di Serie A2, i biancazzurri espugnano la vasca del President Bologna, imponendosi 14-11 e proseguendo il proprio percorso netto fatto fin qui soltanto di vittorie.

Quella in terra emiliana tuttavia non è stata per nulla una gita di piacere per Guidaldi e compagni. Com’era prevedibile, infatti, la formazione felsinea si è dimostrata un osso particolarmente duro da masticare, riuscendo a tener testa ai biancazzurri per almeno tre tempi e mezzo di gioco e cedendo soltanto nel finale.

LA CRONACA – E pensare che il rapido uno-due messo a referto in avvio di gara da Bonomo e Tabbiani sembrava rappresentare l’antipasto di una giornata relativamente tranquilla per i liguri. La President però non è squadra da arrendersi tanto facilmente e, malgrado, la doppietta subita da capitan Guidaldi, è riuscita a restare in scia all’avversario evitando che lo stesso potesse prendere rapidamente il largo. Un atteggiamento che si è rivelato decisivo per mettere a referto il primo sorpasso dell’incontro. Con un clamoroso break, infatti, i bolognesi hanno ribaltato il risultato in apertura di secondo tempo, resistendo anche ai secondi centri personali di Bonomo e Tabbiani e arrivando all’intervallo lungo avanti 7-6.

L’EPILOGO – Subito lo schiaffo, Bogliasco si è risvegliata nel terzo quarto, operando a sua volta il controsorpasso con Francesco Brambilla e il solito Guidaldi. La President tuttavia tornava a mettere la testa avanti, trovando due reti nel giro di 40 secondi. Gli stessi che però impiegavano anche i biancazzurri per ristabilire la propria supremazia, ancora con Francesco Brambilla e con il primo centro di Gavazzi, prima dell’ultimo tempo. Questa volta lo strappo si rivelava determinante per l’esito della sfida, anche grazie al gol di Puccio che lo corroborava inaugurando al contempo l’ultima frazione di gioco. La tenacità del Bologna fruttava l’ennesimo dimezzamento di svantaggio ma a chiudere conti e speranze degli emiliani ci pensavano Tabbiani, Guidaldi e Francesco Brambilla, arricchendo il proprio score personale oltre a quello del collettivo.

IL COMMENTO – Non molto soddisfatto, malgrado l’ottavo successo consecutivo stagionale, il tecnico biancazzurro Magalotti al quale non sono passati inosservati i tanti errori commessi dai suoi ragazzi: “Purtroppo, ancora una volta, affrontiamo una gara esterna nella maniera errata. Dopo un inizio buono abbiamo pensato che la partita fosse già nostra ma nessuno può pretendere di aver vinto una partita dopo un solo tempo di gioco. Noi oggi l’abbiamo fatto e loro sono stati bravi ad approfittarne, rendendoci la vita durissima. D’altronde la President è una buona squadra, dotata di un centro che ha saputo metterci parecchio in difficoltà. Soltanto nel quarto tempo i nostri valori sono usciti pienamente fuori, permettendoci di portare a casa anche questi tre punti. Ma dobbiamo capire questi nostri errori ed evitare di ripeterli ancora. Perché non tutti i sabati le cose possono girare nel verso giusto”.

TABELLINO:

PRESIDENT BOLOGNA-BOGLIASCO 1951 11-14

PRESIDENT BOLOGNA: G. Firmani, C. Campolongo 1, D. Orsoni, C. Cecconi, M. Moscardino 2, N. Mengoli 1, F. Marciano 2, F. Belfiori 1, E. Calesini, B. Kadar 4, E. Schettino, D. Parisi, D. Pellegrino. All. M. Risso.

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese, F. Gavazzi 1, A. Canepa, G. Guidaldi 4, T. Tabbiani 3, F. Brambilla Di Civesio 3, G. Boero, A. Bonomo 2, D. Puccio 1, A. Brambilla Di Civesio, A. Bottaro. All. D. Magalotti.

Arbitri: Nicolosi e Gomez.

Note: parziali: 2-4 5-2 2-4 2-4. Usciti per limite di falli: Campolongo e Marciano (PB) nel quarto tempo.