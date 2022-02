Lavagna: Cimitero Monumentale, adesione all'ASCE - LevanteNews

Dal Comune di Lavagna

Durante la Giunta Comunale di ieri è stata deliberata l’adesione del Cimitero Monumentale di Lavagna all’Associazione ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe, Organismo Europeo no profit dedicato ai Cimiteri Storico – Monumentali su rete internazionale).

La sua azione si integra coi progetti dell’Amministrazione Comunale per la promozione, la protezione, la manutenzione e la valorizzazione storica e artistica del Cimitero Urbano di Lavagna.

Risalente al 1810, è considerato il secondo Cimitero Monumentale più importante della Città Metropolitana di Genova e custodisce un patrimonio artistico di rara bellezza e di grande valore, arricchito da opere di importanti artisti e scultori.

Luca Mangiante, Consigliere delegato al Cimitero e al Porticato Brignardello, commenta: “Nell’ottica di preservare e valorizzare le bellezze della nostra Lavagna, siamo orgogliosi di comunicare l’Adesione del Cimitero Monumentale all’Associazione ASCE, che rappresenta un nuovo tassello per la valorizzazione turistica e la promozione del nome della Città di Lavagna a livello locale, Nazionale ed Internazionale”.