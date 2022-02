Covid: c'è un decesso a Lavagna (11 febbraio). 201 i contagi in Asl4 - LevanteNews

C’è una vittima nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero: si tratta di una donna di 88 anni morta all’ospedale di Lavagna. Intanto nella Asl4 sono 201 i nuovi contagi e 31 gli ospedalizzati.

In Liguria con 3.523 in più, giungono a 2.235.012 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.367.743 i tamponi antigenici rapidi (11.992). Il totale dei casi positivi è 327.104 (+1.637), mentre gli attuali sono 26.733 (-2.013).

Sono 624 (-38) i ricoverati in ospedale di cui 29 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 26.151 (-1.922) persone mentre i guariti sono 295.373 (3.646). I decessi sono 4998. I vaccini somministrati sono 3.330.466.