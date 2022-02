Chiavari: prosegue la marcia compatta di Segalerba; centro-destra nel caos - LevanteNews

Elezioni amministrative della prossima primavera a Chiavari. Chi osserva dall’esterno la corsa a Palazzo Bianco non può non restare stupito. Oltre i tanti motivi di polemica (aree ex Italgas e Rissauto; palazzo Ferden, pista ciclabile, depuratore etc) la situazione è questa: il Movimento Cinque Stelle è l’unico ad avere indicato il proprio candidato sindaco Davide Grillo.

“Avanti Chiavari”, dopo il decesso del sindaco Marco Di Capua è partito all’attacco fin dal giorno del funerale; il leader Antonio Segalerba non ha ancora svelato chi sarà il futuro candidato sindaco (lui stesso, Michela Canepa vedova Di Capua in pole anche perché donna, Federico Messuti?) ma li pone all’attenzione degli elettori e quanto ad iniziative sembra un fiume in piena.

Se il Pd non ha ancora “vagito”, l’opposizione di centro destra si muove con estrema lentezza, pericolosa perché ogni giorno che passa e più vantaggio lascia ad “Avanti Chiavari”. Da tempo abbiamo segnalato la posizione di Toti che in “Avanti Chiavari” ha due assessori di “Cambiamo” (Maggio e Ratto) e che tiene gli altri partiti del centro destra fermi, in una attesa non solo inutile ma nociva; prima avrebbe scelto lui il candidato; poi lo avrebbe fatto dopo l’elezione del presidente della Repubblica che ha peggiorato il clima tra gli stessi partiti, già logorati dalla campagna elettorale per le Regionali.

Perché i consiglieri di opposizione di Chiavari , Sandro Garibaldi in testa, non decidono di partire con un loro candidato anziché logorarsi in inutili attese e in polemiche da giocare semmai in campagna elettorale? L’ultimo nome indicato è quello dell’architetto Giovanni Giardini (ammesso accetti), non iscritto a partiti e persona che conosce la macchina comunale.

Certo nel centrodestra su Chiavari il clima non sui rasserenerà.

Ieri su Repubblica Carlo Bagnasco, nella veste di coordinatore regionale di Forza Italia, ha dichiarato che la legislatura in Regione è garantita dal partito più forte. quello degli 11.000 (euro al mese). Concludendo ha detto: “Siamo stati noi di Forza Italia i primi cui Toti ha voltato le spalle; avevamo avvertito gli altri”. Sempre ieri Caterina Caselli in Tv aveva riproposto i suoi successi tra cui. “La verità mi fa male lo sai”. Forse è stato “casco d’oro” a ispirare una stizzita risposta di “Cambiamo” a Carlo Bagnaasco che non vive dei soldi che percepisce come sindaco, ma degli utili della farmacia di famiglia.

La replica affidata a un comunicato non lascia dubbi sulla tensione esistente nel centro destra e che si riflette sulle elezioni di Chiavari: “I consiglieri regionali della Lista Toti Liguria hanno letto con profondo stupore su “La Repubblica” le dichiarazioni di Carlo Bagnasco, coordinatore ligure di Forza Italia, secondo cui in consiglio regionale il partito più forte è “quello degli 11”, ovvero “quelli che guadagnano 11 mila euro al mese.Oltre a precisare che l’indennità – lorda – è sensibilmente inferiore a quanto indicato da Bagnasco, evidentemente poco informato, non vorremmo che il sindaco di Rapallo fosse come il celebre gatto della dispensa, “quello che fa pensa”. Per fortuna, caro Bagnasco, esistono persone che hanno un lavoro e fanno politica con genuina passione senza pensare al proprio tornaconto economico. Vista la sua attenzione per i costi della politica, il coordinatore Bagnasco potrebbe cominciare a battersi insieme al papà Roberto, deputato, per un sensibile taglio delle indennità e dei privilegi di cui godono i parlamentari. Lo appoggeremo convintamente”.

Povera politica, arte del compromesso. (m.m.)