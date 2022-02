Camogli: il futuro della città, incontro con i giovani - LevanteNews

Da ViviAmo Camogli

L’associazione ViviAmo Camogli organizzerà in data lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 21, un incontro in remoto su invito con i ragazzi dai 16 ai 25 anni e alle loro famiglie, che saranno interessati a ragionare insieme sulle reali potenzialità del nostro territorio in risposta alle loro esigenze e sul futuro del nostro paese.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma digitale Meet, il link per prendere parte alla riunione verrà inviato dalla mail dell’associazione il giorno prima e l’accesso sarà consentito solo a chi avrà fatto domanda di partecipazione (per chi fosse interessato scrivere a ViviAmocamogli@gmail.com).

Dopo questo delicato periodo storico, l’Associazione ha individuato i giovani come la fascia di cittadini da dover prendere particolarmente in considerazione per cercare di trasformare le debolezze emerse in questi mesi difficili in punti di partenza per progetti di aggregazione, stimolo e supporto sociale. Penalizzati sotto tutti i punti di vista, sociale, formativo, emotivo ed evolutivo è emersa la necessità di spronare e dare voce ai giovani cittadini, per far germogliare con vigore i semi del futuro sul nostro territorio.

L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla costruzione di progetti per il paese.

Diversi altri appuntamenti sono previsti in primavera ed in estate, non appena la situazione sanitaria consentirà lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in sicurezza.

L’associazione, che al momento non è riuscita a fare incontri pubblici in presenza per tutelare la salute pubblica dei propri concittadini, conta al momento già una settantina di soci di differenti orientamenti politici.

La scorsa settimana è stata fatta la prima presentazione on line su invito con diverse persone che avevano espresso interesse per il progetto ViviAmo Camogli. L’incontro gestito in

remoto con una ventina di intervenuti, ha dato lo spunto a varie tematiche da poter sviluppare, a dimostrazione dell’apertura dell’associazione a qualsivoglia partecipazione, andando oltre ogni mero orientamento politico partitico, ma con il solo scopo civico di essere proattivi.

L’associazione porterà avanti le proprie azioni con condotta propositiva ed umana, base di un modo di vivere e fare politica, dove le eventuali diversità sono ricchezza, la tradizione accoglie le riforme, per guardare al futuro con saggezza ed ottimismo con il solo obiettivo della “cosa pubblica” come bene comune.

Per chi fosse interessato a partecipare attivamente al progetto, inviare e-mail a viviamocamogli@gmail.com