Quasi tutta Camogli, tranne una fetta verticale a ponente, ricadrà nel Parco nazionale di Portofino nell’ultima versione proposta al ministro Cingolani. Proposta avallata a quanto pare dal sindaco di Camogli Francesco Olivari senza informarne preventivamente la cittadinanza. Il Parco ingloberà anche questa voragine (immagine parziale) in cui stanno nascendo box privati. In attesa del bando per realizzarne in uno spazio analogo un autosilo pubblico. (m.m.)

(Foto A. Revello)