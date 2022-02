Vittoria esterna per il Sestri Levante che nell’anticipo del sabato sbanca il campo del Saluzzo con il risultato di 1-0 (a segno Mesina).

Con questo risultato i Corsari salgono a 29 punti in classifica. Una gioia per i tifosi presenti del Sestri presenti sugli spalti a incitare i loro beniamini.

Domani invece è in programma il derby in salsa genovese tra Lavagnese e Ligorna con i bianconeri penultimi e in crisi di risultati.