Chiavari: Ferden, l'assoluzione del prefetto e i dubbi dell'opposizione - LevanteNews

Dai consiglieri comunali di minoranza di Chiavari Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, e Pasquale “Lino” Cama

“Le attestazioni non veritiere sono state segnalate all’ordine professionale ed alla magistratura inquirente”

la Scia Ferden “è stata dichiarata inefficace”

Contestualmente ad esposti sulla vicenda di Palazzo Ferden fatti ad altri enti di competenza, abbiamo fatto, per la parte amministrativa, un esposto al Prefetto.

Il Prefetto ha risposto a noi e per conoscenza al Sindaco facente funzione , Sindaco FF da cui aspettiamo sempre risposte pertinenti . Il Presidente del consiglio Avvocato Segalerba , svolgendo come al solito ruoli a nostro parere non suoi, ha pubblicato una parziale porzione della risposta del Prefetto, porzione dalla quale si potrebbe giungere a conclusioni secondo noi errate.

Per amore di verità e trasparenza chiediamo sia pubblicata integralmente la comunicazione del Prefetto che alleghiamo.

La frase del Prefetto esclude anche in caso di violazione della normativa, la decadenza automatica da un ruolo, a nostro parere, non esclude la violazione (“si chiarisce come l’inosservanza della norma non comporti la decadenza dalla carica degli amministratori che l’abbiano eventualmente violata”)

Nessuno di noi ha mai parlato di decadenza automatica dal ruolo di assessore dell’architetto Bisso e dal ruolo di Consigliere del consigliere Ghiggeri: abbiamo chiesto che dessero le dimissioni e che il Sindaco FF revocasse il mandato, come sarebbe in suo potere. Facciamo notare che il Prefetto scrive: “Cionondimeno, la violazione dell’obbligo di astensione rileva sul piano delle responsabilità personale politica e deontologica nonché sul piano della legittimità degli atti adottati.” Secondo noi la sindaco FF ha male interpretato quanto scritto dal Prefetto: il fatto che non ci sia un automatismo non esclude l’opportunità di una richiesta di dimissioni o di una revoca di una delega.

Contestiamo l’affermazione “L’iter non ha irregolarità” , a nostro parere il Prefetto in nessuna delle sue frasi dice questo anzi nella lettera si legge “La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di quel progetto edilizio, che presupponeva un cambio di destinazione d’ uso dell’ immobile, è stata dichiarata inefficace e le attestazioni non veritiere, rilasciate dal professionista che aveva appunto presentato la SCIA sono state segnalate all’ ordine professionale competente ed alla magistratura inquirente.”

Il professionista in questione come detto anche da Segalerba nel suo comunicato è l’architetto Bisso Assessore della Giunta e Presidente di Avanti Chiavari.

Ricordiamo che un professionista, quando delegato, “in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità.”