Sestri: al via il nuovo portale dedicato agli organizzatori di eventi - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

A partire da lunedì 14 febbraio, entra in funzione un nuovo tassello per la semplificazione dei rapporti fra cittadini e apparato istituzionale. Il Comune di Sestri Levante lancia infatti Sestri Levante Eventi, il nuovo portale di gestione degli eventi del territorio comunale a cura dell’azienda di creazione e sviluppo siti web Unicapp di Genova. Dal design semplice e intuitivo, Sestri Levante Eventi sarà consultabile al sito www.sestrilevanteeventi.com. L’obiettivo alla base della sua creazione, quello di velocizzare la comunicazione fra utenti e uffici competenti nell’ambito dell’organizzazione e calendarizzazione di manifestazioni di varia natura, dai concerti ai mercatini dell’artigianato, passando per mostre, presentazioni di libri e sagre.

Un importante tassello nel percorso di digitalizzazione dell’ente che lo scorso dicembre ha visto l’inaugurazione del nuovo sito web istituzionale e dello sportello telematico, un trittico che consentirà di presentare pratiche complete e corrette senza dover sostenere code allo sportello.

La principale novità del nuovo portale riguarda gli organizzatori, che avranno infatti la possibilità di inviare le proprie istanze mediante compilazione del modulo eventi direttamente online, senza dover ricorrere all’inoltro via mail allo Sportello Eventi (SUEV). Il modulo compilato, una volta salvate le modifiche da parte dell’utente, sarà infatti direttamente consultabile da parte degli uffici competenti in base alle esigenze espresse dall’organizzatore: non solo lo Sportello Eventi, ma anche Polizia Municipale, Demanio, Ambiente, il gestore del servizio di raccolta differenziata e Mediaterraneo Servizi, per il supporto logistico.

Il portale sarà accessibile direttamente dalla Homepage del nuovo sito web dell’ente, www.comune.sestri-levante.ge.it, oppure dalla casella relativa a Tempo libero, sport e cultura dello Sportello Telematico al link https://sportello.comune.sestri-levante.ge.it/.

Ad accogliere l’utente alla sua prima visita, una schermata dove poter effettuare la registrazione del proprio evento e dei dati identificativi dell’associazione, circolo o ente interessato alla richiesta di svolgimento della manifestazione.

Vista la novità del servizio e per agevolarne l’utilizzo ai cittadini interessati, sul sito web dell’ente saranno pubblicati istruzioni e un tutorial video in grado di spiegare passo a passo i meccanismi di utilizzo del gestionale eventi.