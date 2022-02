'Santa': le celebrazioni a 210 anni di Port-Napoleon - LevanteNews

Dall’ Associazione “Gente di Liguria”

Si è svolta nella mattina di oggi, venerdì 11 febbraio, a Genova presso la sede del Consolato Onorario di Francia in Genova e nei locali dell’Alliance Française, la conferenza stampa di presentazione dei primi due eventi per le celebrazioni dei 210 anni di unificazione civica di Santa Margherita Ligure sotto il nome di Port-Napoleon nonché la presentazione del comitato organizzativo di cui si allega membri e logo.

Un ringraziamento per l’ospitalità al Console Onorario Luc Peanud e alla direzione dell’Alliance Française; un ringraziamento inoltre al Comune di Santa Margherita Ligure per il supporto alle iniziative.

*****

Il convegno

Convegno “Napoleone Bonaparte, uomo di guerra e di pace; il ruolo del Primo Impero

Francese (1804/1815) nel territorio genovese” presso Villa Durazzo Mattina e

pomeriggio orari 10/13 – 15/18 (5 marzo 2022)

circa 30 minuti per relatore. I testi delle relazioni e saranno successivamente pubblicati

come atti del convegno.

Modera Andrea Delpino.

Saluti di rito da parte del Sindaco di Santa Margherita Ligure, il benvenuto del Console

di Francia in Genova – Luc Penaud, del Presidente di Gente di Liguria Dorino Vicini e di

Osvaldo Favale (vice Presidente di Gente di Liguria).

Relatori

Federico Galantini – Federico Galantini – (“le origini liguri di Napoleone Bonaparte”) –

corrispondente per la Liguria del Souvenir Napoleonién – Società francese di storia

napoleonica, autore di diverse pubblicazioni e ideatore delle rievocazioni storiche in

Sarzana.

Agostino Pendola – (“viabilità e infrastrutture nel dipartimento degli Appennini durante

il periodo francese”) storico e ricercatore rapallese.

Emanuele Bacigalupo – (Porto Napoleone: analisi dei documenti del periodo francese

conservati presso l’archivio storico di Santa Margherita Ligure) giovane ricercatore,

laureato all’Università di Genova con una tesi su Santa Margherita Ligure e Rapallo nel

periodo delle incursioni barbaresche.

Marco Delpino – (“Unita nel nome di Napoleone”) giornalista, editore, autore di diversi

libri di storia locale fra i quali “Santa Margherita Ligure, storia di una città”.

Stefano Monti Bragadin – (“Economia e diritto nel Dipartimento degli Appennini”) –

ex docente dell’Università di Genova – Dispo Dipartimento scienze politiche.

Franco Bampi (storico genovese, presidente dell’associazione “A Compagna” e

professore dell’Università di Genova).

Gabriella Airaldi (libero docente nel 1970, professore ordinario dal 1976 presso

l’Università di Genova, insegna Storia medievale nel corso di laurea in Storia, dove è

anche docente di Letteratura di viaggio e storia delle relazioni internazionali. In

precedenza ha insegnato Istituzioni medievali, Paleografia e Diplomatica, Epigrafia

medievale e Archivistica; nel 2003/2004 ha diretto la missione archeologica in Cina

dell’Università di Genova e del Ministero degli Esteri).



Durante la Festa della Primavera (18 marzo 2022) viene dedicata una giornata all’evento

che celebra la casa comunale sita nel Borgo Novo nel cantone di Santa Margherita

divenuta sede del comune di Porto Napoleone fino al 1815. Nell’occasione sarà

presentato il documento in lingua francese ritrovato nell’Archivio storico comunale.