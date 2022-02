Regione: in Consiglio il Parco di Portofino, compresa Villa Altachiarain varie - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata pr martedì 15 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 453 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla situazione del Parco delle Alpi Liguri.

Interpellanza 49 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla mancata attuazione del piano per l’Area di tutela marina di Capo Mortola.

Interrogazione 81 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sul problema dei Neet (Not in Education, Employment or Training) in Regione Liguria.

Interrogazione 468 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul contratto a tempo determinato oss ASL 2 savonese.

Interrogazione 472 (Stefano Balleari): Sulla possibilità di prescrivere i nuovi farmaci per la cura di tumori ematologici.

Interrogazione 473 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla gestione dei Parchi in Liguria.

Interrogazione 474 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla gestione delle aree protette nella Regione Liguria – Comitato di gestione provvisorio del Parco nazionale di Portofino.

Interrogazione 475 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulle visite presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Interrogazione 476 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sugli esami necessari per riprendere l’attività sportiva agonistica a seguito di guarigione da Covid-19.

Interrogazione 477 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui fondi per la progettazione PNRR rivolti ai Comuni.

Interrogazione 478 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sui voucher nido.

Interrogazione 479 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla qualità dell’aria nel territorio ligure.

Interrogazione 480 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul futuro della situazione lavorativa degli addetti al ristoro sui treni Intercity.

Interrogazione 481 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul collegamento fognario dei Comuni delle Cinque Terre: ipotesi allo studio.

Interrogazione 482 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulla campagna pubblicitaria proposta dall’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria.

Interrogazione 483 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’ordine del giorno n. 523 ad oggetto: “Sull’istituzione di un tavolo PRIS per le opere del Terzo Valico e nodo ferroviario per i cantieri già avviati che interessano la Valpolcevera”.

Interrogazione 484 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’adesione alla manifestazione di interesse di Regione Liguria in merito alle aree previste per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno in Liguria a valere su PNRR.

Interrogazione 486 (Claudio Muzio): Sul percorso di accreditamento di eccellenza a valenza internazionale deliberato dalla Asl-4 Chiavarese.

Interrogazione 487 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla Rems di Calice al Cornoviglio.

Interrogazione 488 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle operazioni immobiliari a Ventimiglia.

Interrogazione 83 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla campagna di vaccinazione e generazione green pass dei soggetti senza fissa dimora.

Interrogazione 84 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, ArmCharles di Bordighera.

Interpellanza 51 (Giovanni Battista Pastorino): Su rete Natura 2000, Parco regionale di Portofino, Villa Altachiara e irreparabili danni all’ambiente.

Interpellanza 52 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui confini del Parco nazionale di Portofino.