Recco: "Parco nazionale di Portofino, occasione da non perdere" - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

ImmaginaRecco, Civica, PD e Linea Condivisa sono convinte che l’istituzione del Parco Nazionale di Portofino sia una grande opportunità per il nostro comune.

L’amministrazione comunale invece ha presentato un ricorso al Tar per impedire che una piccola parte del suo territorio ne faccia parte; il ricorso fino ad ora è costato quasi 11.000 €.

Diversi Comuni compresi nel perimetro provvisorio del Parco si sono espressi a favore con atti e dichiarazioni all’istituzione del Parco Nazionale ( Camogli, Chiavari, Coreglia, Rapallo, Zoagli), altri hanno manifestato una disponibilità condizionata e ANCI ha formulato una proposta di mediazione tra Ministero e Regione.

Nonostante questi consensi l’amministrazione di Recco, forte di una maggioranza lecita ma che si attesta intorno al 37 % del totale, senza dare spiegazioni ai suoi cittadini, mantiene la sua posizione di ostilità.

La Regione Liguria persegue una politica dilatoria tesa a realizzare, senza rispetto dei Comuni che vogliono aderire, un piccolo parco nazionale comprensivo esclusivamente dei tre Comuni storici, con l’assurdo di mantenere i vincoli previsti senza però avere i benefici finanziari di un parco Nazionale; ad oggi questa miopia ha causato una perdita secca alla Regione di almeno 20 milioni di euro.

I parchi regionali, al contrario, sono oggetto di un pericoloso depotenziamento sia in termine di personale che finanziario (se Portofino fosse finalmente parco nazionale ci sarebbero oltre 600.000 € a disposizione delle altre aree protette, cifra corrispondente allo stanziamento annuale della Regione per il parco).

Gli scriventi esprimono inoltre preoccupazione per le difficoltà in cui si trova il Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, operativo dal 27 ottobre 2021 ma senza personale e senza fondi. Nonostante fosse previsto dal suo decreto istitutivo e nonostante le ripetute sollecitazioni formali non ha ad oggi ricevuto l’indispensabile supporto dal Parco regionale di Portofino.

Ci auguriamo quindi che la possibilità di fare parte di una istituzione nazionale, anche in virtù della recentissima variazione del dettato costituzionale relativa all’importanza dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, trovi presto una via di realizzazione.