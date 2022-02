Recco, con Sestri, verso la Capitale della Cultura 2024 - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Recco insieme a Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Camogli, Comuni promotori della corsa a Capitale italiana della Cultura 2024, sono tra i 10 candidati a contendersi il titolo. In queste ore, per coinvolgere il popolo della rete, è stata lanciata una campagna sui social network a sostegno della candidatura. Per dare il proprio contributo, si dovrà utilizzare l’hashtag #tigullio2024, condividendo sui propri profili social una foto, un pensiero, una storia che raffiguri le peculiarità del nostro territorio, e taggando il profilo della candidatura: Facebook @TigullioCapitaleCultura, Instagram @sestrilevante_tigullio2024, Twitter @sestrilevante_tigullio2024.

Basterà poco quindi per essere ripostati. L’obiettivo è quello di “viralizzare” il messaggio di supporto all’appuntamento del prossimo 15 marzo, quando presso il Ministero della Cultura una giuria valuterà la candidatura ritenuta più idonea.

“Finalisti per l’edizione 2024 della Capitale italiana della Cultura è un grande traguardo ma anche una bella sfida sulla quale si misurerà la capacità di collaborazione dei nostri Comuni – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – il gioco di squadra è importante per il rilancio e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale, delle nostre eccellenze, delle nostre peculiarità, che gioverà certamente alla ripresa del turismo, e per dare inoltre un’immagine di compattezza dei vari territori” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.