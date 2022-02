Recco: giovani soccorritrici della Verde mettono al sicuro ragazza minacciata - LevanteNews

Giulia Sciaccaluga, 27 anni, autista e soccorritrice; Maria Chiara Gelli, 20 anni soccorritrice. Hanno appena trasportato un paziente all’ospedale Galliera sull’ambulanza “656” della Croce Verde di Recco di cui sono volontarie. Sono le 15.30. In via Invrea vedono una ragazza in mezzo alla strada che si sbraccia, chiede aiuto perché un uomo sulla cinquantina, dopo un diverbio per motivi di viabilità, la minaccia. Giulia e Maria Chiara bloccano l’auto e scendono senza esitazione ad aiutare la ragazza seriamente minacciata.

La accompagnano all’ambulanza mentre l’uomo che non ha gradito l’intrusione continua a minacciare e offendere anche le due volontarie, ree di avere prestato soccorso, uniche tra tutti gli automobilisti che transitavano. La ragazza aggredita è nell’ambulanza, al sicuro; assicura di non avere bisogno di cure. Maria Chiara e Giulia devono giustificare la sosta imprevista, perché la loro presenza è necessaria a Recco, per eventuali altri soccorsi. Chiamano il 118 e spiegano. Accompagnano poi la ragazza alla sua auto, le raccomandano di chiudersi dentro in attesa della polizia che sta per arrivare.

Giulia e Maria Chiara raccontano che il loro gesto è stato spontaneo; la stessa ragazza soccorsa, appena si è calmata, si è mostrata stupita della solidarietà femminile; ha chiesto se a bordo dell’ambulanza c’era anche un uomo. Poi Maria Chiara e Giulia sono salire in ambulanza per tornare a Recco. In attesa di un’altra chiamata di soccorso; sempre altruiste e al servizio degli altri.

Di fronte a tante persone aggredite con tanti testimoni che in genere non osano intervenire lasciando che accada il peggio, l’esempio generoso di queste due soccorritrici, non solo in campo sanitario, è bellissimo. Meritano un encomio ufficiale del sindaco Carlo Gandolfo e del presidente della Regione e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti.