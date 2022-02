Rapallo: il saluto del sindaco ai comunali pensionati - LevanteNews

Il pensionamento rappresenta un momento molto importante perché pone fine ad una parte consistente della propria vita e proietta verso un periodo generalmente auspicato, ma con tante incognite. A Rapallo il sindaco Carlo Bagnasco vuole che il pensionamento diventi un momento significativo per ogni dipendente. Proseguono così i saluti ai dipendenti comunali che nel corso del 2021 hanno terminato il servizio e sono andati in pensione. Dice Cartklo Bagnaco: “Un semplice gesto di riconoscenza e ringraziamento per tutti gli anni passati insieme e gli obiettivi raggiunti per la Città. Questa mattina ho avuto il piacere di salutare e ringraziare le care amiche Anna Rosa Assereto, Anna Maria Negri e Tiziana Peirano”.