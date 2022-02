Rapallo: i complimenti del sindaco a Ilaria Luppi - LevanteNews

Ilaria Luppi è la nuova presidente del Corpo bandistico città di Rapallo, Sono indicative le parole da lei pronunciate dopo l’elezione: “Sono davvero orgogliosa di rappresentare un’associazione così importante come la Banda. Sono 25 anni che è la mia seconda famiglia tra sfilate, concerti, prove, strumenti caricati in macchina e giornate passate insieme; ed è grazie anche alla banda se sono la persona di oggi. Qui ho trovato amicizie, famiglia e voglia di mettermi in gioco. Sono felice di proseguire il viaggio di questa nostra associazione con il maestro con il quale condivido idee e visioni, il presidente uscente e tutto il consiglio. Sarà una banda in continuità con la grande eredità ricevuta. Ci auguriamo di continuare ad emozionarvi e divertirvi con la nostra passione e il nostro impegno”.

Tra i primi a felicitarsi con lei, il sindaco dio Rapallo Carlo Bagnasco: “Complimenti di cuore, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale a Ilaria Luppi, appena eletta nuovo presidente del Corpo Bandistico Città di Rapallo. Sono certo che la sua passione e preparazione rappresenteranno un grande valore aggiunto per la nostra amata Banda”.