Rapallo: "Collaborazione tra Assormeggi Italia e Navily" - LevanteNews

Da Assormeggi Italia

Importante protocollo di collaborazione tra l’associazione “Assormeggi Italia”, Associazione Nazionale che aggrega le imprese della nautica da diporto, con sede a Rapallo e Navily, guida nautica digitale e collaborativa.

Navily è disponibile gratuitamente come applicazione per smartphone e sul sito internet: https://www.navily.com/it . Oltre 500.000 diportisti la utilizzano già per trovare e condividere sia informazioni che esperienze su porti e ancoraggi. Tra le funzionalità disponibili troviamo: previsioni meteo, calcolo delle rotte e prenotazione ormeggi. Navily è per le strutture da diporto uno strumento Saas, utilizzato attualmente da oltre 700 imprese partner in tutta Europa.

“È un importante passo avanti per la nostra Associazione…”, dice un soddisfatto Angelo Siclari, Presidente di Assormeggi Italia.

“La collaborazione con Navily ci permetterà di ottimizzare la qualità dei servizi che già forniamo ai nostri associati dislocati sul territorio nazionale. Utilizzando la piattaforma Navily, le strutture usufruiscono di un supporto semplice ma allo stesso tempo innovativo che va dall’ottimizzazione della gestione delle richieste di prenotazione, al miglioramento della visibilità on-line, all’incremento dei profitti… ”; continua Siclari.

“Ricordo, infine, che chi vuole informazioni su Assormeggi Italia può scriverci al seguente indirizzo email: assormeggitalia@gmail.com o visitare il nostro sito www.assormeggitalia.it…” conclude Angelo Siclari.