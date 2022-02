Pallanuoto/ Tifosi lontani fisicamente e vicini con il cuore - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Lontani fisicamente, vicinissimi con il cuore. I nostri Irriducibili non si smentiscono mai e malgrado persista la loro lontananza dalle tribune della Vassallo non perdono occasione per ricordarci di che colore sia il loro sangue.

Lo hanno fatto anche oggi, alla vigilia del ritorno all’agonismo nel nostro Stadio del Nuoto, affiggendo un eloquente striscione all’esterno della piscina di Bogliasco.

Un gesto che non può passare inosservato, anche per via del messaggio critico nei confronti delle attuali misure governative che limitano l’ingresso del pubblico agli eventi sportivi al chiuso. Un messaggio condiviso anche dal presidente Simone Canepa: “Capisco e comprendo la protesta dei nostri tifosi. E dico che noi siamo dalla loro parte. Giusto una settimana fa abbiamo assistito ad un Festival di Sanremo con una capienza al 100%. Stesso discorso vale per i teatri e i cinema, dove non ci sono più limitazioni di posti. Ora riaprono anche le discoteche. Sembra che gli unici a subire riduzione di pubblico siano proprio le piscine, i palasport e gli stadi. A noi come sempre non resta che aspettare che il Governo si accorga del mondo dello sport. Sperando che non sia troppo tardi…”