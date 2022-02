Covid: "La Liguria rimane in zona gialla, tutti gli indicatori in miglioramento" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Il quadro epidemiologico è in netto miglioramento, tutti i dati relativi al Covid sono in calo e quindi la situazione in Liguria è buona. La nostra regione viene confermata in zona gialla e sarà così ancora per lungo tempo: la zona bianca ha parametri da cui siamo ancora lontani e quella arancione non è più un tema all’ordine del giorno anche se lo è stato in alcuni momenti di picco di questa quarta ondata ma grazie al lavoro della task force, di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere e di tutti i nostri operatori, impegnati non solo nella gestione ospedaliera ma anche nella campagna vaccinale e nell’attività legata ai tamponi, abbiamo retto ad un gennaio abbastanza pesante in modo straordinariamente efficace”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha tracciato il quadro della situazione dell’emergenza covid nella nostra regione.

“In tre province su quattro – aggiunge Toti – l’incidenza settimanale scende sotto i 900 casi ogni 100mila abitanti, cala costantemente nei numeri anche la pressione ospedaliera, con una diminuzione talvolta meno che proporzionale su alcune specialità come le terapie intensive: questo è dovuto anche al fatto che, come diciamo da tempo, alcuni pazienti sono ricoverati ‘con’ il covid riscontrato nel momento dell’accesso in ospedale ma non ‘per’ il covid e quindi la loro degenza dipende da altre patologie. Su questo aspettiamo che il Governo possa opportunamente intervenire adeguando la normativa in modo da poter avere un cruscotto di dati maggiormente veritiero. Abbiamo avuto un alleggerimento anche negli screening scolastici che stanno tornando ad un livello di migliore accettabilità anche se il numero di tamponi rimane elevato”. Il presidente Toti aggiunge: “Auspico che nelle prossime settimane il Governo proceda con ulteriori aggiornamenti normativi rispetto ai temi posti ai tavoli tecnici per addivenire a qualche soluzione: penso, ad esempio, ad una semplificazione sia del regime degli isolamenti e delle quarantene sia della casistica e della contabilità dei pazienti Covid nei nostri ospedali”.

“Oggi è il primo giorno senza obbligo di mascherine all’aperto – aggiunge il governatore – e penso che questo vada festeggiato come un segnale psicologico di liberazione anche se la prudenza è sempre opportuna. Per la terza volta dall’inizio della pandemia, lo sforzo del sistema sanitario regionale sarà quello di rimettersi in moto per garantire il ritorno alla piena normalità nelle prestazioni sanitarie in elezione, che in quest’ultima ondata non si sono mai interrotte e quindi siamo più vicini agli obiettivi. Il piano Restart, varato l’estate scorsa quando speravamo in un inverno più tranquillo di quello che abbiamo vissuto, ha comunque prodotto buoni risultati in alcune specialità con prestazioni che sono tornate ai livelli pre pandemici. Non dimentichiamo – conclude – che abbiamo in pancia ancora 700 pazienti circa, quindi lo sforzo dei nostri sanitari è tutt’altro che finito”.

Filippo Ansaldi, direttore generale Alisa

Il quadro epidemiologico nelle ultime due settimane è stato caratterizzato da una diminuzione della pressione ospedaliera. Si vede bene dall’andamento dei ricoveri covid-19: in due settimane abbiamo perso il 25% dei nuovi ingressi in ospedale. Questo si riflette ovviamente su quello che accade a livello dei posti letto occupati. Rispetto al picco del 25 gennaio c’è un numero di posti occupati in media intensità diminuito del 17%. Rispetto al picco delle terapie intensive, registrato intorno al 10 gennaio, il calo è del 36%. Osservando l’andamento della pandemia nelle diverse zone della Liguria: Confermiamo che in Asl 1 e 2 l’epidemia è stata precoce: picco a metà gennaio. A fine gennaio c’è stato il picco in area metropolitana genovese, così come nel levante, in Asl 4 e 5, dove però il numero di ricoveri in rapporto al numero di abitanti è stato molto più basso: poco più della metà rispetto alle altre aree della Liguria. Ma anche qui la curva ha iniziato a scendere.