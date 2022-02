Chiavari: Ferden, la Prefettura assolve; Segalerba minaccia querele - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“In riferimento all’esposto presentato dalla minoranza in merito al caso di palazzo Ferden, in una nota pervenuta oggi, il Prefetto afferma che né io né i consiglieri di maggioranza abbiamo violato alcuna norma, tenendo un comportamento regolare – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco Silvia Stanig, anche assessore all’urbanistica del comune di Chiavari – Precisa, inoltre, che in merito all’art.78 c.3 del D.Lgs n.267/2000 il Ministero dell’Interno si è espresso con numerosi pareri definendo come l’inosservanza della norma non comporti la decadenza degli amministratori che l’abbiano eventualmente violata e non introduce nuove ipotesi di incompatibilità”.

Aggiunge il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Segalerba “Ho richiesto formalmente alla Prefettura la copia dell’esposto inviato dai consiglieri di minoranza per valutare una possibile denuncia penale per diffamazione e calunnia in ragione delle affermazioni in esso contenute. Non stupisce, infatti, l’atteggiamento di alcuni membri della minoranza che già una volta sono stati rinviati a giudizio per diffamazione a mezzo stampa nei miei confronti”.