Camogli: il Rotary e la scuola - LevanteNews

Prende forma con l’incontro dei giorni scorsi presso la Scuola Media di Camogli, il bellissimo progetto ideato da Giovanna Scovazzi (socia Inner Wheel di Torino) con il contributo del Rotary, rappresentato da Ines Guatelli (Governatore del Distretto Rotary 2032 nell’anno rotariano 2019/2020) e dall’attuale Presidente del Rotary Club Portofino Anna Maria de Marini.

L’autrice Giovanna Scovazzi, innamoratasi della storia e della bellezza senza tempo del borgo di Camogli e dei territori del Golfo, si è lasciata ispirare ed ha deciso di ambientare proprio quì il libro per ragazzi dal titolo “Laylat al – Qadr, La Notte del Destino”.

Il proposito: condividere il proprio scritto con i ragazzi, allo scopo di avvicinarli alla cultura ed alla grande storia locale di cui il nostro paese è portatore, senza per questo rinunciare ad una narrativa vivace ed avvincente, pensata e voluta proprio per i giovani.

A distribuire, presentare l’opera e raggiungere gli studenti sono state Ines Guatelli ed Anna Maria de Marini, in occasione di un piacevole incontro con le classi prima e seconda della Scuola Secondaria di Camogli e le loro insegnanti, Professoresse Lino e Catellari.

Gli alunni hanno dimostrato una grande preparazione, molto coinvolgimento ed interesse, sia nei confronti del progetto, sia in riferimento al mondo ed all’azione rotariana.

L’incontro è stata un’occasione di dialogo ed approfondimento, i ragazzi hanno posto varie domande e quesiti, ai quali le rappresentanti rotariane hanno risposto con grande disponibilità, per portare testimonianza di servizio anche tra i più giovani.

La missione del Rotary è quella del servizio, afferma il PDG Ines Guatelli, che si declina nelle diverse vie d’azione, tra le quali grande importanza viene data anche all’alfabetizzazione in senso ampio, allo sviluppo delle realtà locali ed al sostegno delle nuove generazioni. In linea con le grandi necessità alle quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, anche grazie alla voce dei giovani, è stata formalmente inserita una settima via d’azione volta alla tutela dell’ambiente ed alla sostenibilità.

Il Rotary connette il mondo, recitava il tema presidenziale dell’anno di mandato di Ines, e realizza questo obiettivo avvicinando le idee e le persone, spaziando da progetti locali a progetti internazionali, e guardano con fiducia alle nuove generazioni.