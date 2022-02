Camogli: il Giorno del Ricordo, “Che cos’è un genocidio?” - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

È una pubblicazione in podcast legata alla stringente attualità quella che il Festival della Comunicazione ha realizzato in occasione del Giorno del Ricordo 2022, a partire dal dibattito che ha coinvolto anche il Ministero dell’Istruzione contestualmente della ricorrenza di quest’anno. Una circolare ministeriale rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti di tutta Italia ha riportato che la “categoria” umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana, e che poco tempo prima lo stesso era accaduto alla “categoria” degli ebrei.

“Che cos’è un genocidio?” è il titolo nonché la domanda di fondo che anima il podcast, centrato non solo sul valore del ricordare ma anche sull’importanza della comparazione storica e dell’analisi approfondita del nostro passato. E che spiega dettagliatamente perché Shoah e foibe siano profondamente diverse. A intervenire in prima persona sul tema è l’affezionato amico del Festival della Comunicazione Marcello Flores, autorevole e amato professore di Storia contemporanea e Storia comparata prima all’università di Trieste e poi a quella di Siena, dove ha diretto anche il Master in Human Rights and Genocide studies, oltre che autore de “Il genocidio” (Mulino, 2021).

Il podcast “Che cos’è un genocidio?” è disponibile gratuitamente alla pagina http://www.framecultura.it/novita/, oltre che su tutte le principali piattaforme per l’ascolto cercando festivalcom. La puntata è parte integrante della collana Storie che lasciano il segno, e in particolare fa seguito all’episodio “Educare all’odio” con Valentina Pisanty dedicato alla Giornata della Memoria e allo speciale “Contro la perdita della memoria” con Gianrico Carofiglio, uscito in occasione del 90esimo anniversario della nascita del padre nobile del Festival della Comunicazione Umberto Eco.

Il Festival della Comunicazione ritorna dall'8 all'11 settembre 2022 a Camogli per la sua nona edizione, dedicata al tema della Libertà.