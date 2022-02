Camogli: è arrivato il primo fine settimana di San Valentino - LevanteNews

Per San Valentino … innamorati a Camogli ufficio stampa e comunicazione Dimensione Riviera Promozioni

È arrivato il primo week end di San Valentino…innamorati a Camogli

Organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli San Valentino…innamorati a Camogli, trentacinquesima edizione è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, appassionati del bello, innamorati di Camogli.

INFO POINT SAN VALENTINO sul lungomare sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 e ancora sabato 19 e domenica 20 febbraio Collezionisti incontriamoci attesissimo appuntamento per i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… Tazzimania. Sono arrivate anche le nuove tazzine da caffè diventate il classico regalo per le coppie innamorate.

(Novità) “KISS ME, PLEASE” : un cuore, un selfie, la cartolina più bella. Se per un bacio esiste un luogo romantico al mondo e conservarne nel tempo il ricordo, quello è Camogli. La sua spiaggia, la chiesa e il mare che si confonde con l’orizzonte ne fanno da sfondo. Sul lungomare un’artistica panchina e un cuore gigante, una speciale scenografia di Giulia Pirchi, Lorenzo Ghisoli e del Falegname Andrea Costa che accoglierà migliaia di selfie per rendere indelebile il vostro passaggio. E di sfondo, come quest’anno già immortala il piatto collezione 2022 di Camusso, stessa spiaggia, stesso mare … anche per quest’anno non cambiare … Suggestione e romanticismo per attimi meravigliosi. #ilovecamogli.

I CUORI E I NODI D’AMORE Con la loro rete sul molo sono uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli, vengono distribuiti gratuitamente sul lungomare presso l’Info point. Cuori rossi, sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, ripristinata e rinnovata nella sua tipicità dalle mani sapienti dei camoglini. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …

LA RASSEGNA POESIE D’AMORE Da sabato 5 per tutto il mese di febbraio 2022 le venti migliori poesie, selezionate fra quelle pervenute in concorso, sono pubblicate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna. Premio Speciale. Una giuria accreditata assegnerà ad una delle 20 poesie selezionate il “Premio Speciale” Città di Camogli: la realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo del borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”. Domenica 20 febbraio al pomeriggio avverrà la consegna degli attestati e del premio.

Il PIATTO RICORDO San Valentino … innamorati a Camogli 2022 e i ristoranti

Parte fondamentale sono i Ristoranti con il piatto ricordo San Valentino … innamorati a Camogli. Diventato ormai un oggetto da collezione, ogni anno con un’immagine diversa, il piatto ricordo per il quale i collezionisti si ritrovano puntualmente nei ristoranti di Camogli per proseguire la propria collezione. Quest’anno il Piatto collezione San Valentino … innamorati a Camogli 2022 è firmato dall’artista Michele Camusso, Ingegnere Meccanico che con la passione dell’arte trasforma le forme, i volumi e i colori in veri capolavori, come quello che ha dedicato alla festa degli innamorati di Camogli. Uno sguardo ed è stato immediato pensare alla Stella Maris con i suoi mille e mille lumini galleggianti che al calar della sera della prima domenica di agosto vengono calati in acqua, e Camogli di questo piatto, destinato a diventarne un’icona fra tutti, se ne è innamorata.

I RISTORANTI di San Valentino … innamorati a Camogli 2022. Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio ecco l’appuntamento tanto atteso da migliaia di affezionati clienti contagiati dalla mania di collezionismo del Piatto artistico San Valentino … innamorati a Camogli. Per non perdere quello di quest’anno sarà bene prenotare con tempo, perché si potrà avere solo ed esclusivamente il prossimo febbraio nei ristoranti di Camogli con il menù dedicato a San Valentino … innamorati a Camogli.

– Euro 120,00 tutto compreso per due persone

Vento Ariel calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

La Camogliese via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

La Rotonda Camogli via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Boccondivino del Primula via Garibaldi 140 Tel. 0185 0185 770180

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

La Cucina di Nonna Nina Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

– Euro 110,00 tutto compreso per due persone

Fermento via della Repubblica 65 Tel. 0185 694284 – 347 3622651

– Euro 100,00 tutto compreso per due persone

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

– Euro 90,00 tutto compreso per due persone

Taberna Messicana Don Ricardo via Garibaldi 202 Tel. 0185 771142 – 340 3926434

Tucca e Leva via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

– Euro 80,00 tutto compreso per due persone

Taverna Revello SS1 via Aurelia 249 Ruta di Camogli Tel. 0185 773842

– Euro 40,00 tutto compreso per due persone

Pizzeria La Moreia Drink&Food Via Repubblica 112 Tel. 0185 046603 cell. 333 1521556

(Condizioni meteo marine permettendo)

L’isola che non c’è INVITO ALL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO. Nel cuore del Promontorio, tra Camogli e Portofino, è incastonata l’antica Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella natura, restaurato dal FAI-Fondo Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dal 5 al 14 febbraio nei giorni di apertura tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Il 14 febbraio alle ore 13 speciale “Visita con il Direttore” (max 14 partecipanti prenotazione su www.abbaziadisanfruttuoso.it). Per info: 0185 772703 fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

La MINICROCIERA di San Valentino a Camogli alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annodare poi alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente avrà i biglietti di andata e ritorno al prezzo della sola andata. www.golfoparadiso.it https://www.facebook.com/GolfoParadisoTMT/ Tel. 0185 772091.

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

Fb San Valentino a Camogli