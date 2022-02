Camogli: Andrea Bacchetti sulle reti Rai concerti dal Giappone e dalla Sapienza - LevanteNews

Dalla segreteria di Andrea Bacchetti

Ci fa piacere segnalare l’attenzione che ancora una volta le emittenti della Rai dedicano ad Andrea Bacchetti.

Rai5 – sabato 12 febbraio 2022 – ore 8 con replica alle ore 19.35 – Duo Recital Nishimura – Bacchetti – (Violino e pianoforte) live dalla Munetsugu Hall di Nagoya (Giappone)

RadioTre – domenica 13 febbraio – ore 22.30 – Radiotre Suite – Il cartellone – I.U.C. Istituzione Universitaria dei Concerti – Roma – J.S. Bach – il clavicembalo ben temperato – libro II, BWV 870 . 882 – registrato nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza il 20 novembre 2021.

https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-5&date=12-02-2022

https://www.raiplaysound.it/radio3/palinsesto/giorno/13-02-2022

Con l’occasione segnaliamo anche che è in corso di pubblicazione (entro febbraio 2022) il cd, appunto, con l’integrale del secondo libro del Clavicembalo ben temperato di Bach.

Si tratta di un cofanetto con 2 cd, booklett in 4 lingue, presentazione musicologica di un prestigioso critico inglese, pubblicato da Arthaus Musik (Lipsia/Berlino) e distribuito a livello internazionale. Il disco è già stato presentato a Torino presso l’aula magna del politecnico in collaborazione con gli “amici” dell’Orchestra SinfonicaNazionale della Rai, a Milano con Le Serate Musicali, e sarà presentato, via via in altre città italiane. Ma anche in alcuni altri centri musicali in Europa.

