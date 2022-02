Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Hai già pensato a cosa regalare al tuo partner per San Valentino? Con i prodotti dello store Entella vai sul sicuro! Il regalo più romantico per un vero appassionato biancoceleste. Approfitta della promozione di San Valentino, dal 10 al 14 febbraio, con il codice SANVALENTINO ottieni uno sconto del 20% su tutti i prodotti non in saldo.

A San Valentino regala l’Entella, un apostrofo biancoceleste tra le parole “t’amo”.