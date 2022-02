Asl-4: "Accreditation Canada", i dubbi espressi da Muzio - LevanteNews

Invio di seguito e in allegato il comunicato stampa e il testo dell’Interrogazione depositata in Regione quest’oggi in relazione al tema in oggetto.

ASL4, interrogazione di Muzio (FI) sul percorso di certificazione con “Accreditation Canada”. Il capogruppo di Forza Italia in Regione: “Dubbi sull’opportunità e sulla tempistica di questa scelta, sia per le criticità sanitarie del momento che per la situazione generale dell’Azienda”. Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, ha depositato stamane una Interrogazione alla Giunta Toti in merito alla scelta dell’ASL4 Chiavarese di avviare un percorso di accreditamento di eccellenza a valenza internazionale dal costo di 70.000 euro oltre IVA. “Lo scorso 29 dicembre – spiega Muzio – la ASL4 ha affidato ad ‘Accreditation Canada’, per il periodo gennaio/dicembre 2022, il servizio di accreditamento di eccellenza a valenza internazionale, per un totale complessivo pari ad euro 69.900 oltre IVA. Tale percorso prevede 30 standard da raggiungere con relativi 30 team di lavoro e rientrerà nella cosiddetta ‘area di sbarramento’ degli obiettivi di budget 2022 per tutte le strutture aziendali. Ciò comporterà il raggiungimento del 100% degli obiettivi da parte degli operatori e delle strutture coinvolte quale condizione per l’accesso ai relativi incentivi e alla retribuzione di risultato”. “Questo percorso di accreditamento, ancorché a valenza internazionale – sottolinea ancora il consigliere regionale – sovrapponendosi al già esistente e impegnativo percorso di certificazione ISO 9001:2015, nonché al percorso di accreditamento istituzionale regionale, comporterà un rilevante appesantimento dei carichi di lavoro sugli operatori coinvolti, in un contesto già difficile a causa dell’emergenza pandemica e della carenza di personale sanitario nell’ASL4. Inoltre, ai 69.900 euro oltre IVA previsti dall’affidamento del servizio potrebbero andarsi a sommare altri costi derivanti dal perseguimento degli standard”. “In questo quadro – aggiunge Muzio – ricordo che lo scorso 30 dicembre la Giunta regionale non ha approvato il bilancio di previsione 2021 dell’ASL4, in quanto ‘non rispetta il fondamentale principio del pareggio evidenziando una perdita di euro 6.023.494′”. “Per tutti questi motivi ho deciso di interrogare la Giunta regionale per sapere se ritenga questa decisione dell’ASL4 confacente all’attuale quadro di emergenza pandemica e all’attuale situazione dell’Azienda e, nel caso, quali conseguenti iniziative intenda assumere”, conclude il capogruppo di Forza Italia.