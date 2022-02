Regione: il calendario delle Commissioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 11

argomento:

Incontro, alla presenza del presidente della giunta regionale, con il direttore generale di A.Li.Sa., il direttore generale e il direttore sanitario della Asl3 in merito alla situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale “Villa Scassi di Genova

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 103: Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria. Illustrazione del disegno di legge

2) Nomina: Istituto Internazionale delle Comunicazioni. Consiglio di amministrazione. Nomina di un membro. Esame proposta di candidatura.

3) Nomina 35: Istituto Regionale per la floricoltura – assemblea – sostituzione di un membro. Esame proposta di candidatura

4) Proposta di legge 92 (Stefano Mai, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria. –

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 14.30

ordine del giorno:

Approfondimento in merito ai servizi di psicologia nell’ambito delle cure primari. Sull’argomento si svolgeranno le audizioni del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, del direttore generale di A.Li.Sa. e dei direttori generali delle ASL 1, 2, 3, 4 e 5.

6° Commissione: antimafia

martedì 15 febbraio 2022, alle ore 16.30

ordine del giorno:

Audizione dei Presidenti del Comitato di Via Del Campo, di Italia Nostra, del Consorzio C.I.V. Maddalena e del C.I.V. Loggia dei Banchi in merito alle possibili infiltrazioni della malavita organizzata nel piano di riqualificazione del centro storico di Genova.

4° Commissione: Territorio; Ambiente

giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 11

ordine del giorno:

Disegno di legge 108: Riordino delle disposizioni relative all’ambito territoriale ottimale ed organizzazione in materia di gestione integrata dei rifiuti. Illustrazione del provvedimento.